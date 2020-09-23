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Pazarcık'a 60 bin metrekarelik millet bahçesi yapılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık ilçesine ‘Millet Bahçesi’ inşa ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık ilçesine ‘Millet Bahçesi' inşa ediyor.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Pazarcık ilçesi Bağdınısağır Mahallesinde yapılan millet bahçesinde bisiklet ve yürüyüş yolları, spor ve çocuk oyun alanları yer alacak. 60 bin metrekare alana yapılacak olan millet bahçesinin kısa sürede tamamlanacağını söyleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Yöresel ürün satış noktaları, basketbol ve futbol sahaları, bisiklet ve yürüyüş yolları, spor ve çocuk oyun alanlarının yer alacağı projemiz ilçemize çok yakışacak. Bölgede yaşayan hemşerilerimizin aileleriyle güzel vakit geçirebilecekleri bir tesis olacak Millet Bahçemizin ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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