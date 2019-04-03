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Pazarcık'ta uyuşturucudan 15 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde şok uygulamalar yapan jandarma ekipleri, yol kontrolü sırasında uyuşturucudan 15 kişiyi gözaltına aldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde şok uygulamalar yapan jandarma ekipleri, yol kontrolü sırasında uyuşturucudan 15 kişiyi gözaltına aldı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pazarcık ilçesinde üç ayrı noktada eş zamanlı yapılan şok uygulamada uyuşturucudan 15 kişi gözaltına alındı. 15 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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