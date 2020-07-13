Pehlivanlar Kahramanmaraş'ta hünerlerini sergileyecek

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle milli güreşçilerin de katılımıyla peşrev çekme yarışması düzenlenecek.

Kahramanmaraş Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından organize edilen peşrev çekme yarışması Alpedo-Kervan Lezzet Grubu sponsorluğunda Batıpark Spor Tesisi'nde yarın akşam saat 20.30'da düzenlenecek.

Peşrev yarışmasına, 15 Temmuz gazisi İsmet Eker'in yanı sıra, milli güreşçilerden İsmail Balaban ve Turan Balaban kardeşler de katılacak. Kur'an tilaveti, salaların okunması ve cazgırların yarışması hakkında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Alpedo-Kervan sponsorluğunda 15 Temmuz yıl dönümünde anlamlı bir program düzenlenecek. Hem şehitlerimizi anacağız hem de güzel etkinliklerle halkımızla bir olacağız. İlimizde 15 Temmuz Şehitleri anısına sancak koşumuz olacak. Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde koşulacak ve son olarak valimize sancağı teslim edeceğiz. Milletimiz kenetlenerek hain girişime 'dur' dedi. Biz de o günden bugüne unutmayarak gelecek nesillere bu bilgi aktarımını sağlamış olacağız" dedi.

Sami Kervancıoğlu: "Anlamlı olacak"

Peşrev çekme yarışmasının sponsoru Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ise, “15 Temmuz Birlik ve Demokrasi etkinlikleri kapsamında ortaklaşa düzenlenecek olan ‘peşrev yarışması' etkinliğini düzenleyeceğiz. Bu programda Kur'an-ı Kerimlerin ile salaların okunacağı, cazgırların 15 Temmuz destanlarını anlatacağı ve milli güreşçimiz aynı zamanda 15 Temmuz gazimiz İsmet Eker kardeşimizde katılımıyla anlamlı olacağına inancındayım. Tüm halkımızı 14 Temmuz akşamı Batıpark Spor Tesisleri'nde programı izlemeye davet ediyorum" diye konuştu.

Yarışma hakkında bilgi veren Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Şahin Hopur ise, "Bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına, pehlivanlarımızla birlikte Batıpark Spor Salonunda peşrev çekme yarışması düzenlenecek. Hep birlikte bu günümüzü İstanbul'da gazi olan İsmet Eker kardeşimiz, yine Kırkpınar'da altın kemerleri olan İsmail Balaban ve Turan Balaban'ın katılımlarıyla güzel bir gün olacağını temenni ediyorum" diye konuştu.

15 Temmuz gazisi ve milli güreşçi İsmet Eker ise, "15 Temmuz gecesi Saraçhane'de vücuduma 3 adet mermi isabet etti ve gazi unvanını aldım. Milli güreşçiyim ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğim sözü önümüzdeki yıl yerine getireceğim" diye konuştu.

Peşrev, sporcuların kendilerini güreşe hazırlamak için yaptıkları ısınma hareketi olarak adlandırılıyor. Cazgırlar, güreşçileri hakem heyetine ve seyircilere tanıtırken, davul zurna eşliğinde pehlivanlar katılımcılara peşrev çekme gösterisi düzenliyor.