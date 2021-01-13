Peş peşe gasp yapan şüpheliler yakalandı

Kahramanmaraş'ta gece yarısı iki ayrı yerde gasp yapan iki kişi, bölgede yaya devriye atan çarşı-mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Şahısların gasp ettiği paralarla ile olayda kullandıkları bıçak ele geçirilirken, çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, dün gece kent merkezinde 2 şüpheli, Derepazarı mevkiinde bulunan manavı, ardından da bir otopark çalışanının 290 lirasını gasp edip kaçtı. Olayın ardından gaspa uğrayanlar durumu polise bildirdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Tüm cadde ve sokaklarda uygulama yapan ekipler, eşkale uygun şahısları incelemeye başladı. Bu sırada olayları gerçekleştirdikten sonra kaçmaya devam eden 2 şüpheli bölgede yaya olarak devriye atan çarşı ve mahalle bekçileri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde, olayda kullanılan 1 adet bıçak ve gasp edilen paralar ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler Ali G. (46) ve Hasan K.'nın (38) çok sayıda suç kaydı olduğu da tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.