Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'ndeki petrol boru hattındaki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Patlama sonrası çıkan yangının da soğutma işlemlerinin ardından Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Dün akşam saatlerinde Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi'nden geçen BOTAŞ petrol boru hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin saatler süren müdahalesinin ardından yangın sabaha karşı söndürüldü.

Yangının boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamlayıp bölgeden ayrıldı.

Jandarma ekipleri ise olay yeri incelemesini sürdürüyor.

Patlamanın neden çıktığı henüz belirlenemezken, patlamanın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Birçok elektrik ve aydınlatma direği ile yön levhalarının yandığı yangında, can kaybı yaşanmadı.

Patlama ve yangınlar nedeniyle trafiğe kapanan Kahramanmaraş - Gaziantep karayolu ise yaklaşık 10 saatlik çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Akşam saatlerinde bölgede mahsur kaldıklarını ve bir eve misafir olduklarını söyleyen Mehmet Kargın, “Biz, Kahramanmaraş'tan gelip Gaziantep'e gidiyorduk. Dün akşam bir patlama meydana geldi, o saatten beri biz buradayız bir kişi bizi misafir aldı. Şimdi de yeniden gideceğimiz yere gidiyoruz” dedi.

Öte yandan, Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, “Yangının çıkış nedeni ile ilgili yapılan araştırmada; ilk bulgulara göre bir görgü şahidinin jandarma komutanlığına verdiği ifadeler doğrultusunda olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik direğinin devrilmesi sonucu meydana geldiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmekle olup gelişmelerle ilgili bilgi verilecektir” denildi.