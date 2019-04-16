Pikapla kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kamyonla pikabın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitleri Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Ümmet B.'nin kullandığı 06 VPZ 25 plakalı kamyonla Bayram M. idaresindeki 46 BT 125 plakalı pikap çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan pikap, refüje çıkarak durabildi. Kazada, pikapta yolcu olarak bulunan Necati K. yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Necati K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araç sürücülerinin yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.