Piknikçilerin çöplerini topladılar

Kahramanmaraş'ta iki arkadaş, gittikleri ormanlık alanda piknikçiler tarafından bırakılan çöpleri toplayarak çevre temizliği yaptı.

Onikişubat ilçesindeki Menzelet bölgesine giden doğasever Baki Özdoğan ve Ömer Çiçek, ellerine aldıkları torbalara etraftaki çöpleri topladı. Yaklaşık 2 saat çevre temizliği yaptıklarını belirten Baki Özdoğan, piknikçilerden çevreyi temiz tutmalarını istedi.

Özdoğan, “Lütfen herkes kendi pisliğini kendisi temizlesin. Etrafa çöp bırakmak kendisinden sonra bölgeye gelecek olan vatandaşlara saygısızlıktır. Canlılarımızı ve doğamızı koruyalım” diye konuştu.

Ömer Yıldız ise, “Temizlik imandan gelir, lütfen çevremizi temiz tutalım” dedi.