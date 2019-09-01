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Piknikte anne ve kızı boğuldu, çocukların feryadı yürekleri dağladı

Kahramanmaraş’ta piknik için gittikleri mesire alanında suya düşen kızını kurtarmak isteyen anne ve kardeşini kurtarmak isteyen abla boğularak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta piknik için gittikleri mesire alanında suya düşen kızını kurtarmak isteyen anne ve kardeşini kurtarmak isteyen abla boğularak hayatını kaybetti.



Alınan bilgilere göre, Onikişubat ilçesinde yer alan Ayşepınar Mesire Alanı'na giden ve 6 kişiden oluşan Niğdeoğlu ailesinden 15 yaşındaki Elanur Niğdelioğlu, dengesini kaybederek suya düştü. Kızının düştüğünü gören anne Hatice Niğdelioğlu (35) suya atladı. Ardından kız kardeşini kurtarmak isteyen 17 yaşındaki ablası Nehir Niğdelioğlu suya atladı. Suya düşen Elanur Niğdelioğlu'nu çıkarmayı başaran anne ve abla biranda suda kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında ilk olarak anne Hatice Niğdelioğlu'nun cesedine ulaşıldı. Yaklaşık 2 saat sonra ise kızı Nehir Niğdelioğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Hatice Niğdelioğlu'nun cansız bedeninin yanında çocuklarının feryadı yürekleri dağladı. Anne ve kızının cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, sudan çıkarılan Elanur Niğdelioğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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