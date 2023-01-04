İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü üyelerince geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen depoda, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü üyelerince geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen depoda, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.


Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nca PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Eren-Abluka Sonbahar Kış/Nurhak Engizekler Şehit Jandarma Binbaşı Tahsin Hasan Büyükçoban operasyonu başlatıldı. İcra edilen operasyon esnasında Nurhak ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen bir depo tespit edildi. Ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edilirken, depo da kullanılamaz hale getirildi.


Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.