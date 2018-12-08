Polis, çalıntı kepçeyi iz sürerek ele geçirdi

Hırsızlık olayı ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, olay, 06.12.2018 günü akşamı Kahramanmaraş il merkezi Abdülhamithan Mahallesinde meydana geldi. Park halindeki kepçe kimliği meçhul şahıslar tarafından çalındı. Sabah saatlerinde kepçesinin yanına giden vatandaş, iş makinesinin çalındığını fark edince polise haber verdi. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Kepçenin çalınmış olduğu yerden itibaren alternatif tüm güzergahlarda kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kepçenin Kayseri cevre yolu istikametine oradan da Göksun, Afşin istikametine götürüldüğünü tespit etti. Polis ekipleri, kepçeyi takiben bir aracın aynı zaman diliminde aynı noktalardan geçiş yaptığı fark edilerek öncü olan aracın plakasına ulaştı. Afşin ilçesinde iki şahıs tespit edilip görüşme yapan polis, kepçenin bu şahıslara bırakıldığını tespit etti. Polis ekipleri, öncü olduğu düşünülen aracı da Gaziantep-Kahramanmaraş karayolundaki uygulamada yakalanarak içindeki 2 kişiyi gözaltına aldı. Çalınan kepçe ise, gözaltına alınan şahısların tarifi ile Afşin ilçesinde ormanlık alan içerisine ele geçirildi.

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde polislerden kepçesini teslim alan Ali Bozoğlan, "Umudu kesmiştik, makine bulunmaz demiştik. Bu tip araçlarda çalınıp da bulunma olayı nadir olan bir durumdu. Allah ne muradı varsa versin devletimize ve polislerimize" şeklinde teşekkür etti.