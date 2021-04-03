Polis destek oldu, Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği barınak yaptı

Kahramanmaraş'ta Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, emniyet müdürlüğünün desteği ile hayvanları soğuk hava şartlarından korumak amacıyla barınak yaptı.

Soğuk havalarda barınak yer ve yemek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için harekete geçen Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünden yardım istedi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun emriyle harekete geçen ekipler, hayvanseverler ile sokak hayvanlarına barınak ve mama yardımı yaptı.

Bu esnada ekipler, yol kenarında arka bacağı kırık vaziyette buldukları bir köpeği de hemen müdahale ederek veterinere götürüp gerekli tedavilerini yaptırdılar.