İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Polis ekiplerinden kaçan sürücü direğe çarparak durdu

Kahramanmaraş’ta polis ekibinin dur ihtarına uymayıp kaçan otomobil demir direğe çarparak durdu.

Kahramanmaraş'ta polis ekibinin dur ihtarına uymayıp kaçan otomobil demir direğe çarparak durdu. Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre Kuzey Çevre Yolu üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin dur ihtarına uymayıp Onikişubat İlçesi Mağralı Mahallesi'nin ara sokaklarında izini kaybettirmek isteyen Y.E.K idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle önce bir otomobile ardından kaldırım üzerindeki demir direğe çarptı. Kazada bir iş yerinin tentesi ise yere düştü. Yaşanan tüm bu anlar iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.


Görüntülerde; otomobilin hızla direğe çarptığı ve polis ekiplerinin sürücüyü yakaladığı görüldü. Bir diğer görüntü de ise yolda yürüyen 4 kişilik aile otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.


Polis ekiplerinden kaçan sürücü emniyete götürülürken, yaşının küçük olduğu ve ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Sürücüye çeşitli maddelerde para cezası uygulanırken, kazaya karışan otomobil çekici marifetiyle yol dışı edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.