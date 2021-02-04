Polis katilinin ailesi şikayetçi oldu, 3 polisin ifadesi alındı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit eden Muhammet Karataş'ın ailesi, o gün çocuklarını gözaltına alarak polis aracıyla hastaneye götüren polislerden şikayetçi oldu.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde bir otelde meydana gelmiş, polis memuru Barış Göl'ü şehit edip, ekip arkadaşı Abdullah Gözübüyük'ü yaraladıktan sonra kaçan katil Muhammet Karataş, köy garajları mevkiinde esnaf Alper Polat'ın dikkati sayesinde yakalanmıştı.

Esnafın ihbarı sonrası halk tarafından linç edilmemek için ekip aracına alınan katil zanlısı, polis aracıyla hemen hastaneye götürüldü. Ancak Muhammet Karataş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sosyal medyada ise Karataş'ın halk tarafından linç girişimi görüntüleri paylaşılmış, bir görüntüde ise katile tokat atıldığı görülüyordu.

Aradan geçen 3 ay sonra, katil zanlısının ailesinin atılan tokattan dolayı şikayetçi olduğu öğrenildi. Şikayet sonrası 3 polisin ifadeleri alınarak soruşturma başlatıldı.

Savcılık sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen polisler, Muhammet Karataş'ı darp ve hakaret etmediklerini, olay yerindeki vatandaşlar yaralının polisi şehit eden kişi olduğunu öğrenince halkın linç etmeye kalkıştığını, Karataş'ı kurtarmak için olay yerindeki ekiplerin bir taraftan halkı uzaklaştırmaya, diğer taraftan Karataş'ı ekip otosuna taşımaya çalıştığını, polis otosundayken halkın linç girişiminin devam ettiğini, Karataş'ı darp ve hakaret eden kişilerin kim olduğunu bilmediklerini söylediği öğrenildi.