Polis, sokak hayvanlarını unutmadı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği'nce sokak hayvanları için yaptırılan mama ve su kapları, Elbistan Hayvanları Koruma Derneği (ELHAYKODER) ve gönüllü işletmelerin desteği ile şehrin değişik noktalarına bırakıldı.

Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için hareket geçen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, başlattıkları çalışma kapsamında su ve mama kapları hazırlattı. Hazırlanan su ve mama kaplarının, ilçedeki gıda ve lokantalar başta olmak üzere park ve bahçelere konulması için ELHAYKODER ile irtibata geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda gönüllü olan işletmelerin yakınlarına, mermerden hazırlatılan mama ve su kapları bırakıldı. Kaplara, sıcak yaz günlerinde yemek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama ve su dolduruldu.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Komiser Yardımcısı Bilal Tekbıyık, başlattıkları bu anlamlı proje ile sokak hayvanlarını koruyup kollamayı amaçladıklarını söyledi. Tekbıyık, “Özellikle bunaltıcı sıcakların etkili olduğu bu günlerde sokak canlılarımıza yardım etmek insani görevimizdir. Biz de bu düşünceden hareketle mama ve su kabı hazırlattık. Bu kapları, gönüllü işletmelerimize emanet ediyoruz. İşletmecilerimiz ve Elbistan halkı, bu kaplara bırakacağı mama ve su ile sokak hayvanlarının yaşama tutunmalarına katkıda bulunacak. Duyarlılıkları ve desteklerinden dolayı dernek yöneticilerine ve gönüllü işletmecilerimiz ile vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

ELHAYKODER Başkanı Şükriye Karagenç ise sokak hayvanlarının da insanlar gibi yaşam hakkı olduğuna işaret etti. Karagenç, “Sokak hayvanları, bizim can dostlarımız. Her canlı gibi onların da bizim gibi yaşam hakkı var. Onların hakkını korumak bizim başlıca görevlerimiz arasında. Dünya üzerinde hayatı paylaştığımız can dostlarımızı sevgi ve şefkat anlayışıyla koruyup kollamaya devam ediyoruz. Sıcaklardan etkilenmeden rahat bir yaşam sürmesi için çalışmalar yapıyoruz. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün sokaklarda yaşam mücadelesi veren hayvanlar için başlattığı mama ve su kabı projesini de oldukça önemsiyoruz. En önemli amacımız, insanların kapısının önündeki hayvanlara bir kap ve bir kap su vermeleri noktasında farkındalığı arttırmak. Başta polisimiz ve gönüllü olan işletmecilerimiz olmak üzere sokak hayvanlarının yaşamına katkı sunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kendilerine emanet edilen kapları seve seve kabul eden işletme sahipleri de kapları belirli aralıklarla su ve mama ile dolduracaklarını belirttiler.