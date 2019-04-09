Polis teşkilatından şehitliğe ziyaret

Kahramanmaraş’ta emniyet mensupları, Polis Teşkilatının 174’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.
Kahramanmaraş'ta emniyet mensupları, Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.
Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliği'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit asker ve polisler için dua edildi.
Programa İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, şube müdürleri ve polis memurları katılırken, şehitlerin mezarına karanfil bırakıldı.