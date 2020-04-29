İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisin durdurduğu şüpheli araçtan tüfek ve kesici aletler çıktı

Kahramanmaraş’ta park halinde araçtaki şahıslardan şüphelenen polis, araçta yaptığı aramada ruhsatsız silahlar ve bıçaklar ele geçirdi.

Kahramanmaraş'ta park halinde araçtaki şahıslardan şüphelenen polis, araçta yaptığı aramada ruhsatsız silahlar ve bıçaklar ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu Emniyet Müdürlüğü Bölge Asayiş ekibi Ballıca Mahallesinde park halindeki 46 ACG 835 plakalı araçtan şüphelenerek arama yaptı. Araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 13 adet dolu fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait bir adet dolu fişek, 1 adet sallama tabir edilen bıçak ve 1 adet oluklu bıçak ele geçirildi. Araç içinde suç kayıtları bulunan Hamza K. (25) ve Yakup A. (32) önceki tarihlerde de birtakım olaylara karıştıkları öğrenildi.


Şüphelilere adli işlem yapılmak üzere malzemelerle birlikte polis merkezine götürüldü. Ayrıca, umumi hıffzissiha kararları gereği sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.