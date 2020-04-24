Polisin sokağa çıkma kısıtlama denetimi

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, polis ekiplerinde yapılan denetimler devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında gün içerisinde çalışma yapan polis ekipleri, kentin ana arterlerinde trafik denetimi yapıyor. Sürücülerin sokağa çıkma gerekçeleri sorulurken, kimlik ve belge kontrolü de yapılıyor. Ekipler, kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uyguluyor.