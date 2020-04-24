İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisin sokağa çıkma kısıtlama denetimi

Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, polis ekiplerinde yapılan denetimler devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, polis ekiplerinde yapılan denetimler devam ediyor.


Kahramanmaraş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında gün içerisinde çalışma yapan polis ekipleri, kentin ana arterlerinde trafik denetimi yapıyor. Sürücülerin sokağa çıkma gerekçeleri sorulurken, kimlik ve belge kontrolü de yapılıyor. Ekipler, kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uyguluyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.