Kahramanmaraş'ta 3 polis memurunu yaralayan ve daha sonra olay yerinden kaçan şüpheliler özel harekat polisinin operasyonu ile yakalandı. Polisleri yaralayan şüphelileri darp edilmekten yine polis kurtardı.

Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi'nde aranan kişiyi yakalamak için eve operasyon düzenleyen polislere ateş açması sonucu, 3 polis memuru yaralanırken, şüphelilerden biri ölü ele geçirilmişti. Kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin saklandığı evi tespit ederek bölgeyi sıkı bir şekilde ablukaya aldı. Çok sayıda özel harekat polisinin bulunduğu eve operasyon düzenleyen ekipler, 1'i kadın olmak üzere 2 kişiyi gözaltına alırken, olay anı vatandaş kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerinin zırhlı araca bindirmek istediği şüphelilere saldırmaya çalışan mahalle halkı ise zor sakinleştirildi.

Olay yerine gelen zırhlı araca bindirilen şüpheliler, sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü.