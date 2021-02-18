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Polisten ele geçirilen kaçak telefonlarla “Uzay” mesajı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda 111 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 111 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Polis ekipleri, ele geçirdiği telefonlarla uzay mesajı verdi.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağını cep telefonu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. KOM ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu ilçede kaçak cep telefonu satışı yapan M.Y, M.K, T.T, C.T, A.İ.Y. ve E.Ç'nin işyerine eş zamanlı operasyon düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramalarda piyasa değere yaklaşık 800 bin lira olan 111 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Polis ekipleri, ele geçirdikleri gümrük kaçağı cep telefonlarıyla “Uzay” yazarak ‘Milli Uzay Programı'na dikkat çekti.

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