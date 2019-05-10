Polisten engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediyesi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki bedensel engelli Mehmet Bakca isimli vatandaşa polis tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, Engelliler Haftası çerçevesinde temin ettikleri manuel tekerlekli sandalyeyi, ilçede yaşayan 40 yaşındaki bedensel engelli Mehmet Bakca'ya hediye etti. Ağabeyi Turgay Bakca ile birlikte polisin hediye ettiği tekerlekli sandalyeyi teslim alan Bakca, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerine duyarlılıklarından dolayı teşekkürlerini iletti. Tekerlekli sandalye ile dört duvar arasına sıkışmaktan kurtulacağını belirten Bakca, “Polisimizin bu özel hafta dolayısıyla gösterdiği duyarlılık beni çok mutlu etti. Artık şehirde ve çarşıda daha rahat hareket edeceğim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.” dedi.