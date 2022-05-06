Polisten kaçan şüpheli apartmanın çatısında yakalandı

Kahramanmaraş'ta havaya ateş açtıktan sonra polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan şahıs, gizlendiği apartmanın çatısında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir otomobilden silah sıkıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Şahsın kullandığı otomobil bulvar üzerinde durdurulmak istenirken, otomobilden inen şahıs kaçtı. Bir apartmana girdiği tespit edilen şahıs, polis ekiplerince apartmanın çatısında yakalandı. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen Y.A. gözaltına alındı. Yakalanan Y.A'nın silahının ise apartmanın çatısındaki bir saksı içinde bulunduğu öğrenildi.