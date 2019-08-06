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Polisten kaçan şüphelilerin otomobilinden 12,5 kilo uyuşturucu çıktı

Kahramanmaraş’ta polisin yol uygulamasında dur ikazına uymayıp kaçan 2 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş'ta polisin yol uygulamasında dur ikazına uymayıp kaçan 2 şüpheli yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 12,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine harekete geçerek, doğu illerinden Kahramanmaraş'a uyuşturucu sevkıyatı ve ticareti yapmaya çalışan bir otomobili Doğukent Mahallesi'nde durdurmak istedi. Ekipleri fark eden otomobil sürücüsü, istikametini değiştirerek hızla uzaklaşmaya başladı. Polisten kaçan otomobil bir ağaca çarparak dururken, araçta bulunan şahıslar yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ekipler tarafından havaya ateş edilerek durdurulan Okan P. ve Hüseyin D. yakalandı. Polis ekipleri otomobilin bagaj kısmında yaptığı aramada 12,5 kilo esrar maddesi ele geçirdi.


Şüpheliler uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.

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