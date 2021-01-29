Polisten karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı farkındalık çalışması

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, soba, doğalgaz ve şofben zehirlenmeleri ve alınması gereken önlemlere ilişkin kapsamlı bir çalışmaya imza attı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, hemen her yıl kış aylarında özellikle alçak basınçlı havalarda ölümle sonuçlanabilen soba, şofben ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı farkındalığı arttırmak amacıyla harekete geçti.

İlçe merkezindeki birçok noktada bu tür zehirlenmelere karşı alınabilecek basit önlemler ve uyulması gereken tedbirlerin yer aldığı broşürler dağıtan TDP ekipleri, kısa süre önce soba zehirlenmesine maruz kalan aileleri de evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Sobalı evlerde yaşayan vatandaşları da ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, doğru soba yakma yöntemini de uygulamalı olarak anlattı. TDP ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere de kömür yardımında bulundu. TDP görevlileri, ayrıca vatandaşların dile getirdikleri taleplerini de ilgili kurumlara iletmek üzere not aldı.

Çalışmayla ilgili olarak açıklamalarda bulunan TDP Büro Amiri Komiser Yardımcısı Ahmet Berker, soba, şofben ve doğalgaz kaynaklı karmonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek için vatandaşlarda bilinç düzeyini arttırmak istediklerini söyledi.

Karbonmonoksit zehirlenmesinin ölüme neden olabileceğinin asla unutulmaması gerektiğini vurgulayan Berker, “Vatandaşlarımızı soba, doğalgaz ve şofben zehirlenmelerine karşı alınması gereken tedbirlerle alakalı bilgilendirmek için bu çalışmayı gerçekleştirdik. Çalışmamıza, yakın zamanda karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kalan ailelerimize geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak başladık. Devamında ise ilçe genelinde doğalgaz kullanımının olduğu mahallelerimizdeki vatandaşlarımızı ziyaret etik. Vatandaşlarımıza güvenli doğalgaz kullanımına ilişkin hayat kurtaran bilgilerin yer aldığı broşürlerimizi dağıttık.

Son olarak da özellikle ilçemizde yaygın olarak karşılaştığımız soba zehirlenmelerine karşı, soba ile ısınan evlere misafir olduk. Burada da vatandaşlarımıza, lodos kaynaklı oluşabilecek karbonmonoksit zehirlenmesine karşı bilgiler aktardık. Doğru soba yakma yöntemini de uygulamalı olarak anlattık. İlçemizde bu tür zehirlenme vakalarını ve olası ölümleri önlemek adına çalışmalarımızı kesintisiz olarak devam ettireceğiz” dedi.

TDP ekiplerini evinde ağırlayan 85 yaşındaki Meryem Çetin de, polis ekiplerine duyarlılıkları ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.