İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisten maganda operasyonu

Kahramanmaraş’ta çeşitli zamanlarda silah kullanmaya yeltenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında yakalanan 24 kişiden 21 adet ateşli silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta çeşitli zamanlarda silah kullanmaya yeltenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında yakalanan 24 kişiden 21 adet ateşli silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçluyla mücadele kapsamında son iki hafta içinde yaptığı operasyonlarda havaya ateş eden 10 kişiyi suçüstü yakaladı. 7 kişi üzerinde ve aracında, 4 kişi gelişi güzel ateş ederken ve 3 kişi de olaydan sonra kaçarken silahlarıyla yakalandı.


Toplamda 24 şahıstan 6'sı ruhsatsız 8 adet tabanca, 9 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 4 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanan 24 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.