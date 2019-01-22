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POS tefecilerine operasyon: 4 gözaltı

Kahramanmaraş’ta ‘Point Of Sale (POS) tefecilere’ yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta ‘Point Of Sale (POS) tefecilere' yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri pos tefecilerine yönelik Kurtuluş Mahallesi'nde bazı işyerlerine operasyon düzenledi.


İş yerlerine yapılan aramada, suçla ilgili 2 adet laptop, 1 adet pos cihazı, 10 bin 180 lira nakit para ve 2 adet başkasına ait kredi Kartı ele geçirildi. Arama sırasında operasyon kapsamında bilgi sahibi ifadelerine başvurulan 2 şahsın, yüzde 6 kesinti ile alış veriş yapmış gibi gösterip pos tefeciliği yaptıkları tespit edilen E.E, M.B, M.A, H.Ç gözaltına alındı. Operasyonların devam edeceği öğrenildi.

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