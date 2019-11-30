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Projektörle kaçak ava ceza yağdı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri ile jandarmanın ortaklaşa yaptığı denetimlerde el projektörü ile yasadışı avlanırken yakalanan şahıslara 6 bin TL idari para ve tazminat cezası kesildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri ile jandarmanın ortaklaşa yaptığı denetimlerde el projektörü ile yasadışı avlanırken yakalanan şahıslara 6 bin TL idari para ve tazminat cezası kesildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri, yaban hayatının dengesini korumak ve kaçak avla mücadele etmek için 24 saat aralıksız görev yapıyor. Hangi yöntemi kullanırlarsa kullansınlar kaçak avcıların peşini bırakmayan Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Göksun Şefliği Av Koruma ekipleri, Afşin ilçesinde Tanır Jandarma Karakolu'nda görevli jandarmalarla birlikte denetimlerde bulundu. Denetimlerde, el projektörü ile yasadışı olarak tavşan avı yapan şahıslar yakalandı. Şahısların kaçak avda kullandıkları 2 adet tüfek ile diğer malzemelerine, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Şahıslara, kara avcılığını düzenleyen 4915 sayılı kanun çerçevesinde 6 bin TL idari para ve tazminat cezası uygulandı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Göksun Şefliği Av Koruma ekiplerinin, jandarma ve fahri av müfettişleri ile birlikte yaptıkları kaçak av mücadelesinin aralıksız devam edeceği belirtildi.

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