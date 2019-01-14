Projektörle kaçak tavşan avı yapanların aracına el konuldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Gücük Mahallesi'nde projektörle kaçak tavşan avı yapan şahısların aracına ve tüfeğine mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulurken, 3 bin TL de idari para ve tazminat cezası uygulandı.

Elbistan genelinde tavşan ve keklik av sezonu, 8 Ocak 2019 tarihi itibariye kapandı. Av yasağı olmasına rağmen ilçeye bağlı Gücük Mahallesi'nde projektörle kaçak tavşan avı yapan şahıslar, fahri av müfettişlerince yakalandı. Fahri av müfettişleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Göksun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği Av Koruma ekiplerine ve Gücük Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Projektörle kaçak avlanan 3 şahsa 3 bin TL idari para ve tazminat cezası uygulandı. Söz konusu şahısların avda kullandıkları otomobil ve tüfeğe de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Kaçak avla ilgili olarak denetimlerin 24 saat aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.