İhlas Haber Ajansı

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Projektörle yasadışı av yapan 3 kişiye 12 bin lira ceza

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde projektörle yasadışı olarak avlanan 3 kişiye 12 bin lira idari para cezası kesildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde projektörle yasadışı olarak avlanan 3 kişiye 12 bin lira idari para cezası kesildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerinin, yasadışı avlananlara yönelik olarak denetimleri aralıksız sürüyor. DKMP ekipleri, yaptıkları av koruma ve kontrol faaliyetlerinde 3 şahsın, yasak olmasına rağmen projektörle avlandığını tespit etti. Ekipler, 3 şahsa 12 bin lira idari para cezası uyguladı.


Kaçak avda kullanılan 2 adet el projektörü ve 1 adet pompalı tüfek de, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı.


DKMP Elbistan Şefliği ekiplerinin av koruma ve kontrol çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre devam edeceği belirtildi.

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