İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Provokatif 'korona virüsü' paylaşımına gözaltı

Kahramanmaraş’ta sosyal medyadan provokatif korona virüsü paylaşımı yapan bir kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta sosyal medyadan provokatif korona virüsü paylaşımı yapan bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları Büro Amirliği ekipleri korona virüsü nedeniyle sosyal medyayı takibe aldı. Ekipler, takip sonucu sosyal medyada yaptığı provokatif paylaşım sonrası Zekeriye A.'yı tespit ederek gözaltına aldı.


Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Zekeriye A. burada gazetecilere, “İki tane korona virüs çıktı dedik suç mu” dedi.


Zekeriye A. adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.