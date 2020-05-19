Ramazan Bayramına özel 37 çeşit tatlı

Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı öncesi tatlılar ustaların maharetli ellerinde hazırlanıyor.

Dondurmasıyla ünlü Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı için birbirinden lezzetli tatlıların yapımına başlandı.

Müşterilerin Ramazan ayında tatlı taleplerini karşılayabilmek için gece geç saatlere kadar mesai yaptıklarını söyleyen Alpedo-Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, hazırlanan tatlıları ülkenin birçok noktasına gönderdiklerini söyledi.

Ramazan Bayramı öncesi 37 farklı tatlıyı müşterilerin beğenisine sunacaklarını söyleyen Kervancıoğlu, “Kahramanmaraş'tan Türkiye'nin birçok noktasına buradan dondurma gönderiyoruz. Ancak Kahramanmaraş tatlısıyla da dünyaya ün salmış bir şehirdir. Dünyada korona virüs salgınını bizlerde ülkemizde yaşıyoruz ve bizim öncelikle ilkelerimizden biri hijyendir. Gıda işinde ise hijyen çok önemlidir ve personellerimiz temizlik ve dezenfektan konusunda çalışmalar yapıyoruz" dedi

İmalatlarda hijyenik ortamda çalışmaların yapıldığını söyleyen Kervancıoğlu, "Ramazan ayının da sonlarına yaklaşıyoruz ve bayram hazırlıkları da sürüyor. Sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar bayram tatlılarının yapımı için hummalı bir şekilde çalışmamız sürüyor. Önemli oranlarda tatlı siparişlerimiz oluyor ve Türkiye'nin farklı bölgelerine ürünlerimizi hijyenik bir şekilde hazırlayıp gönderiyoruz. Bu tatlılarımızı 13 ülkeye gönderiyoruz. Bayram hazırlığı içindeyiz 37 çeşit bayram tatlısı hazırlıyoruz ve tatlıcılıkla çok revaçtayız. Onun için vatandaşlarımız siparişlerini şimdiden bayram tatlılarını sipariş vermeliler. Bütün İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyorum” diye konuştu.