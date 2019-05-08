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Ramazan tatlıları için hummalı çalışma

Kahramanmaraş’ta Ramazan ayı nedeniyle Alpedo-Kervan İşletmesinde günlük üretilen 1 ton tatlı, 30 farklı lezzetle hazırlanıyor.

Kahramanmaraş'ta Ramazan ayı nedeniyle Alpedo-Kervan İşletmesinde günlük üretilen 1 ton tatlı, 30 farklı lezzetle hazırlanıyor.


Dondurma kenti Kahramanmaraş'ta 11 ayın sultanı Ramazan'da iftar sofraları için tatlılar hazırlanıyor. Alpedo-Kervan İşletmesinde maharetli ustaların ellerinde hazırlanan baklava, güllaç, tulumba ve diğer tatlı türleri hazırlanıyor. İşletmede, hijyenik ortamda hazırlanan tatlılar şirkete ait pastanelerde satışa sunuluyor.


Müşterilerin Ramazan ayında tatlı taleplerini karşılayabilmek için mesai yaptıklarını söyleyen Alpedo-Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, hazırlanan tatlılarda katkı maddesi ve glikoz kullanmadıklarını söyledi.


Kahramanmaraş'ın dondurmasının yanı sıra, tatlılarıyla ünlü bir kent olduğunu söyleyen Kervancıoğlu, “Kahramanmaraş dondurma şehri olduğu kadar da, tatlı şehridir. Kentimiz Akdeniz'in incisidir. Kahramanmaraş'ın tatlıları da çok meşhurdur. Bizim 30 çeşit farklı tatlı lezzetlerimiz var. Baklavamız, şöbiyetimiz var. Ramazan ayı nedeniyle pastanelerimizde yoğun talep olduğundan dolayı mesai yapıyoruz. Bizim tatlılarımızın en büyük özelliği hiçbir şekilde glikoz kullanmıyoruz ve sadece şekerden üretiyoruz. Bizde doğal tatlı bulunuyor ve Kervan şubelerinde görüldüğü gibi, ‘tatlılarımızda glikoz kullanılmıyor' diye tabirimiz mevcuttur" diye konuştu.

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