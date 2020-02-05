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Refüjdeki ağaca çarparak durabildi

Kahramanmaraş’ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybolan minibüs, refüjdeki ağaca çarparak ancak durabildi.

Kahramanmaraş'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybolan minibüs, refüjdeki ağaca çarparak ancak durabildi.


Kaza, Onikişubat ilçesi Selçuklu Mahallesi Kadirpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Burhan T'nin kullandığı 46 AAN 277 plakalı minibüs, seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması önce refüje sonra ağaca çarparak ancak durabildi.


Kazada sürücü hafif yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

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