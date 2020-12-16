Kahramanmaraş’ta önüne çıkan araca çarpmamak isterken refüje çıkan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kahramanmaraş'ta önüne çıkan araca çarpmamak isterken refüje çıkan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda meydana geldi. A.T. idaresindeki 63 FH 634 plakalı kamyon, Kahramanmaraş istikametine seyir halindeyken Narlı mevkisindeki ışıklı kavşağa yaklaştığında önündeki aracın aniden yavaşlaması sonrası direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde çıktı.
Kazda yaralanan kamyon sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan kamyon bulunduğu yerden kaldırıldı.