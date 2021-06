Rektörün, kızı sınavı kazanmadı diye komisyon başkanını istifaya zorladı iddiası

Yaşanan olaylar sonrası Kahramanmaraş Sütü İmam Üniversitesi'nden açıkama geldi. Rektörün kızını sınav takvimi ve yaşanan kavga sonrası açığa alınma ve istifa ettirilme olayının anlatıldığı açıklamada, “21.09.2020'de Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Doktora Programı doktora bilim sınavı yapılmış ve sınava giren adayların başarı sonuçları 22.09.2020 tarihinde ilan edilmiştir. 24.09.2020 tarihinde ise Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden ikisi arasında yüksek lisans öğrenci danışmanlığı meselesi yüzünden karşılıklı küfür, tehdit ve fiziksel saldırıları içeren kavga olayı yaşanmıştır. Her iki öğretim üyesi de, yaşanan kavga nedeniyle aldıkları darp raporları ile birbirleri hakkında hem karakolda suç duyurusunda bulunmuşlar hem de fiziksel saldırıya maruz kaldıklarını belirten ve “kamu görevinden çıkarılma” disiplin cezası verilmesi taleplerini içeren dilekçelerini Eğitim Fakültesi Dekanlığına vermişlerdir” denildi.

‘İki öğretim üyesine 3 ay görevden uzaklaştırma'

Olayla ilgili olarak Eğitim Fakültesi Dekanlığı disiplin soruşturmasının başlatıldığı belirtilen açıklamada, “Soruşturma komisyonu yaptığı ilk inceleme neticesinde, kavga eden iki tarafın birbirlerini ileri düzeyde tehdit eden ifadelerini esas alarak yeni bir olaya meydan verilmemesi ve her iki tarafın güvenliği açısından her iki öğretim üyesi hakkında “görevden uzaklaştırma (açığa alma)” tedbir kararı verilmesinin uygun olacağını rektörlük makamına arz etmiştir. Rektörlük de soruşturma komisyonunun teklifini değerlendirerek her iki öğretim görevlisi hakkında 3 ay süreyle “görevden uzaklaştırma” tedbir kararı vermiştir” denildi.

İstifa ettirildiği iddia edilen öğretim üyesi ile ilgili, “Hakkındaki soruşturmanın doktora sınavı nedeniyle açıldığını iddia eden ve aynı zamanda bölüm başkanı olan öğretim üyesi, söz konusu kavga ile ilgili soruşturma süreci başladıktan sonra, yürütmekte olduğu bölüm başkanlığı görevinden akademik çalışmalarının yoğunluğu gerekçesiyle istifa emiştir” denildi.

Hakkında soruşturma süreci başlatılan diğer öğretim görevlisi ile ilgili ise “Daha önce Kahramanmaraş yerel basınında çıkan, yapılan doktora sınavı ile başlatılan disiplin soruşturmasını ilişkilendiren iddiaların yer aldığı haberleri tekzip ederek, yaşanan kavganın doktora sınav sonuçlarıyla alakasının bulunmadığını, konunun tamamen kendisine bölüm başkanı tarafından lisansüstü öğrenci danışmanlığı verilmemesi olayı ile ilişkili olduğunu beyan etmiştir” denildi.

İki öğretim üyesi arasında lisansüstü öğrenci danışmanlığıyla ilgili bir kavganın yaşandığı ifade edilen açıklamada, “Birbirleri hakkında disiplin soruşturması açılması talebiyle şikâyette bulunan her iki tarafın ifadelerinden ve tanıkların beyanlarında açıkça anlaşılacağı üzere, iki öğretim üyesi arasında lisansüstü öğrenci danışmanlığıyla ilgili bir kavga yaşanmış ve kamera kayıtlarından açıkça görüldüğü üzere olayda fiziksel saldırı gerçekleşmiştir. Bazı medya organlarında yer aldığı şekliyle, ilgililer hakkında yürütülen disiplin soruşturmasının doktora sınav sonuçları ile ilgisi söz konusu değildir. Soruşturma, söz konusu kavga nedeniyle yasaların verdiği yükümlülük kapsamında Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından başlatılmıştır. Bu süreçte rektörlüğümüzün yaptığı işlem, Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından gönderilen disiplin soruşturması raporunu yasal gereklilik nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na göndermekten ibarettir. Soruşturmanın, Yüksek Disiplin Kurulu (YÖK) tarafından sonuca bağlanması beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.

Rektörlükten yapılan açıklamanın sonunda ise “Görüldüğü üzere Üniversitemiz Eğitim Yönetimi Doktora Programı doktora bilim sınavı ile daha sonra gerçekleşen kavga nedeniyle yürütülen soruşturma arasında uzaktan yakından bir ilişki bulunmamaktadır” denildi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise “Buradaki kızım, sınava giriyor kazanamıyor, ‘hayırlısı olsun baba' diyor. Kızım, İstiklal Üniversitesi öğretim üyesi olduğu için kurumlar arası geçiş sınavı hakkını kullanarak üniversitemizin sınavına girmiş başarılı olamadı zaten. Başarılı olamayan kızımın kocası Gaziantep'teki devlet memuru damadımız ise şehit kontenjanını kullanarak eşi burada çalıştığı için kurumlar arası geçiş yapma hakkını kullanmıştır. 4 gün sonra sınav jürisi bölüm başkanı, bölümden başka bir kişi ile ders danışmanlığı ile ilgili kavga ediyor. Yani iki doçent kavga ediyor. Konu ile ilgili eğitim fakültesi soruşturma açıyor ve açığa alınmasını teklif ediliyor. Onun üzerine soruşturmanın selameti için açığa alınıyor. YÖK'ten cevap geldiği zaman ya göreve başlayacak, ya da açığa alınacaklar. Diğer kızım ise Kayseri Develi'de zaten. Öğretim görevlisi iken 9 yıl önce Göksun'a tayini olmuştu” dedi.