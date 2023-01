Restore edilen konakta meslek öğreniyorlar

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu Belediyesi'nce restore ederek hizmete sunduğu Dulkadiroğlu Konağı, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını koruma adına çeşitli kurs ve organizasyonlar gerçekleştiriyor. Bu çerçevede halı dokuma, aba ve keçe kurslarına ev sahipliği yapan Dulkadiroğlu Konağı, ev hanımlarına meslek edindirerek istihdam kapısı da oldu.

Kahramanmaraş'ın tarihine ve kültürel zenginliklerine ışık tutan Dulkadiroğlu Belediyesi, şehrin en büyük konaklarından olan Dulkadiroğlu Konağı'nı restore ederek hizmete sunmuştu. Turistlik ziyaretlerin dışında konak içerisinde çeşitli kültürel kurs ve organizasyonlara imza atan Dulkadiroğlu Belediyesi, özelikle halı dokuma, aba, keçe ve tekstil kursları düzenleyerek konağı zenginleştirdi.

Konak ile ilgili konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, restore ettikleri her konağa bir muhteva verdiklerinin altını çizdi. Dulkadiroğlu Konağını kültürel kurslarla donattıklarını ifade eden Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana şehrimizin tarihini ve kültürünü gün yüzüne çıkarma adına birçok çalışma yaptık. Bu çalışmalarımızın temelini de tarihi konak restorasyonları oluşturmaktadır. Restorasyonunu tamamladığımız konaklarımızın kültürel hizmetlerde kullanılması adına da çalışmalar yaptık. Dulkadiroğlu Konağımız bizim en büyük ve geniş konaklarımızdan biridir. Burada çeşitli kurslar düzenleyerek konağımızı yaşatıyoruz. Halı Dokuma, Aba ve Keçe kursları şuanda konağımızda devam etmektedir. Ayrıca tekstil kursları ve tel kursları düzenlenmektedir. Kahramanmaraş'ın kültürel zenginliklerini gün yüzüne çıkarmak, bu zenginlikleri geleceğe taşıma adına bu gibi çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”