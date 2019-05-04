Robotlar Kahramanmaraş'ta yarıştı

Kahramanmaraş'ta ikincisi düzenlenen "Uluslararası Kahramanmaraş Teknokent Robot Yarışması" başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknokent Genel Müdürlüğü tarafından ikincisi düzenlenen yarışma, KSÜ Kapalı Spor Salonu'nda yaklaşık 850 robotun katılımıyla başladı.

2 gün sürecek olan yarışmalarda Japonya, Çin, Meksika, Romanya, Malezya, Azerbaycan ve Tunus'tan robot pilotları da katıldı. Yarışmalarda ‘Çizgi İzleyen', ‘Hızlı Çizgi İzleyen', ‘Sumo', ‘Mini Sumo' ve ‘Serbest Proje' dallarında katılımcılar birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Dereceye girenler ise, ‘All Japan Robot-Sumo Tournament 2019'a katılma hakkı elde edecek.

Programda konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bilişim teknolojilerine sahip olmayan ülkelerin bağımsızlığının tehlikede olduğunu söyledi.

Güngör, “Bilişim teknolojilerinin bir özelliği var. Dışa bağımlılık ciddi manada o ülkede kaynak transferine neden oluyor. Türkiye'nin bugün dışarıya ödediği yazılım maliyeti 10 milyon lira. Teknolojiye sahip olmazsanız, teknolojiyi yönetemezseniz ve kendi yazılımınıza ulaşamazsanız bu ülkelerin bağımsızlığını tehdit eden bir sonuca da varıyor. İşte, bu tip organizasyonlar yarışmalar her ülkenin kendi yerli yazılımı, kendi bilişimini geliştirme fırsatı da ortaya koyuyor” dedi.

Yüksek kaliteli ve maliyetlerin düşürülmesi adına robotik sistemlerin öneli olduğunu vurgulayan KSÜ Rektörü Niyazi Can ise, “Eğitime sağlık sektörüne ve savunma sanayine kadar, yerini almaktadır bu teknolojiler. Robot ve Oto mösyöm sistemleri, endüstri sektörünün rekabet gücünce kilit rol oynamaktadır. Montaj, robot sistemleri ve endüstriyel görüntü işleme sistemlerinin daha yoğun kullanılması üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve yüksek kalite standartlarına erişilmesini sağlamaktadır” dedi.

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Afra Özhan isimli bir öğrenci ise, “Biz kendi ellerimizle yaptığımız çizgi isleyen robotlar tasarladık. Belirlenen yola göre kodlayarak kablolarla robotun üzerine yol çizdik. Bu robotları biz kendi ellerimizle yaptık ve hiçbir şekilde internetten bakıp yapmadık” dedi.

Japonya'dan gelen robot pilotu Yoshi, yarışmadan dolayı heyecanlı olduklarını ve keyif aldıklarını söyledi.