Roma döneminden kalan kaya ambarlar doğallığını koruyor

Kahramanmaraş'ta kaya kitlesi oyularak oluşturulan ambarlar bozulmadan günümüze kadar doğallığını koruyor.

Onikişubat ilçesi Kumarlı Mahallesi'nde belirli noktalarla tahıl ambarları olarak kullanıldığı bilinen tarihi oluklar bulunuyor. Artık kullanılmayan tahıl ambarları, görsel olarak fotoğraf tutkunlarının ise ilgisini çekiyor.

Roma döneminden kalma olduğu bilinen ambarlar kıtlık yılları düşünülerek oyulmuş ve bolluk yıllarında depo olarak kullanılmış. Sert kayaların içi oyularak buğdayların ve arpaların muhafaza edildiği, tahıl ambarı olarak biliniyor.

Bölgede yaşayan mahalle halkından 85 yaşındaki Ali Daşcı, “Roma dönemine ait olduğu bilinen bu içi oyulmuş tarihi ambarlar belirli bölgelerde bulunuyor. Kayaların içi oyulmuş ve geniş bir yer açılmış. Tarihi bir yapı olduğu için uzun süredir kullanılmış. Ve günümüze kadar geldiği için herhangi bir bozulma olmamış. Buraya bu tarihi olukları görmeye gelen misafirler oluyor. Özellikle tarihe ilgisi olan kişiler buraya geliyor ve fotoğraflarını çekiyorlar” dedi.