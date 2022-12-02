Ronaldo ve Messi'ye dondurmalı gönderme

Ronaldo ve Messi'nin birbirlerine olan satrançlı fotoğraf göndermesine Kahramanmaraşlı dondurma firmasından dondurmalı gönderme geldi.

Katar'da düzenlenen Dünya Futbol Şampiyonası nedeniyle dünyaca ünlü futbolcular Ronaldo ve Messi birlikte poz vererek birbirlerine meydan okudu. Dünyada büyük yankı uyandıran fotoğrafın bir benzerini de Alpedo Dondurma Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Pekel'den geldi. Hazırlanan dondurma ve üzerindeki ülke bayrakları ile ünlü futbolculara ve dünyaya gönderme yaptıklarını belirten Kervancıoğlu, 2023 yılında hedeflerinin dünyanın her yerine Maraş dondurmasını göndermek olduğunu kaydetti. Kervancıoğlu, “Türkiye olarak dünya kupasına katılamadık ancak Ronaldo ve Messi'ye bir gönderme yaptık. Kahramanmaraş dondurmamızı Dünya Kupası'na gönderiyoruz ve gösteriyoruz. Dondurma şehri kentimizden 27 ülkeye dondurma ihraç ediyoruz. 2023 yılındaki hedefimiz ise bütün ülkelere dondurma ihracatı. Ronaldo ve Messi'ye Kahramanmaraş dondurması ile meydan okuyoruz. Hazırladığımız kırmızı ve beyaz renkli dondurma da bilindiği gibi Türkiye'mizin renkleri” dedi.