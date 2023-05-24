Ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak polis ekiplerinin yaptığı çalışmada çok sayıda tabanca ile tüfek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği (KOM) ekipleri, bir av malzemeleri bayisinde ruhsatsız ve faturasız silah satıldığı istihbaratını değerlendirdi. Asayiş ve KOM ekipleri, söz konusu işyerine müşterek operasyon düzenledi. Av malzemeleri bayisinde ve şüphelilerin ikametini arayan polis, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 11 adet fişek, 1 adet dürbünlü tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 28 adet faturasız ve ruhsatsız kurusıkı tabanca ile 16 adet uzun namlulu silah fişeği ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem yapıldı.