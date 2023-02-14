Rus ekip Kahramanmaraş'ta enkazda bulduğu 150 bin doları polise teslim etti

Rusya'dan Kahramanmaraş'a gelen arama-kurtarma ekibi, enkaz alanında yürütülen çalışmalar sırasında bulduğu 150 bin doları polise teslim etti.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve çevre illerde de büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından Türkiye'ye gelen Rus arama-kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Kahramanmaraş'taki Rus ekibi, bir enkazda yürütülen çalışmalarda tencere içinde saklanmış 150 bin dolar buldu. Ekip, Türk polisine haber verirken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada paraların polis tarafından teslim alındığı duyuruldu.

Rusya'dan Malatya'ya 36 tondan fazla insani yardım

Depremin ilk günlerinde Kahramanmaraş ve Hatay'da çalışmalara katılan ve bu kentlere insani yardımlar gönderen Rusya, bu kez İL-76 tipi kargo uçağıyla Malatya'ya 36 tondan fazla insani yardım gönderdi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, insani yardımların içinde her birinde 30 kişi barınabilen 100'den fazla çadır ve sobaların da bulunduğunu aktarırken, deprem yardımlarının aralıksız sürdürüldüğü duyuruldu.