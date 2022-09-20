Saçma binadan eser kalmadı

Kahramanmaraş'ta valilik ve özel idare iş merkezi binalarının da aralarında bulunduğu 40 dönümlük alanda yapılması planlanan şehir meydanı projesi çerçevesinde 'dünyanın en saçma binası' yıkıldı. Ocak ayında yıkımına başlanılan saçma binanın hafriyatı da tamamıyla kaldırılırken binadan geriye büyük bir boş alan kaldı.

Kahramanmaraş'ta 1994 yılında yapılan İl Özel İdare Binası, gerek mimarisi gerekse renkleriyle aradan geçen zamanla kentin simgesi haline geldi.

Kentte kimine göre sarı bina, kimine göre 18 katlı bina, internet arma motoru Google'a göre ise, ‘Dünyanın en saçma binası' olarak tanımlanan İl Özel İdare Binası için 2019 yılında yıkım kararı alındı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım ihalesi yapıldı. Ocak ayında başlanan binanın yıkımı tamamlandı. Alan için Büyükşehir Belediyesi tarafından kent meydan projesi hazırlandı. Proje çerçevesinde, aralarında valilik ile Özel İdare İş Merkezi binasının da dahil olduğu 25 yapı ve 300 bağımsız birimin yer aldığı kent meydan ve otopark projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Dünyanın en saçma binasının yıkılması ve hafriyatını da kaldırılması sonucu binanın bulunduğu yer geniş bir alana dönüştü. Binadan geriye kalan hafriyatlar da kaldırılırken, çalışma boyunca tek şeritten akan Trabzon Caddesi yeniden çift şerit olarak trafiğe açıldı.

Değişimin önemli olduğunu ifade eden vatandaşlardan Okan Kölük, “Değişim her zaman daha güzellikleri getirecektir. Umarım yapılan daha da güzel olur” dedi.

Ali Kaya ise, “Eskiyi yenilemek kolay değil, emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.

Gerçekleşen yıkım ve yapılan çalışmalar sonunda Büyükşehir Belediyesinin kasasına 6 milyon lira civarında kaynak sağlandığı öğrenildi.