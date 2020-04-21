Sadakatin simgesi olan angut kuşu Göksun'da görüntülendi

Ölen eşine sadık kalarak hayatının sonuna kadar yas tutmaları ile efsaneleşen ve sadakatin simgesi olan angut kuşu, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde objektiflere takıldı.

Dünya genelinde tek eşlilik özelliği bulunan ender kuş türlerinden biri olan angut kuşu, Göksun ilçesindeki bir gölette doğaseverlerce görüntülendi. ‘Angut' kelimesi, Türkçe'de her ne kadar mecazi olarak farklı bir anlam içerse de angutun bir kuş türü olduğu pek bilinmiyor. Literatürdeki adı ‘angıt' olan ördekgiller familyasına ait angut kuşu, ülkemizde Güneydoğu Anadolu Bölgesi haricinde hemen hemen her yerde bulunuyor. Kuluçka dönemini genellikle Marmara Bölgesi ile Göller Yöresi'nde geçiren angut kuşu, evcilleştirilen tür sınıfına giriyor.

Angut kuşunu diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği ise eşlerine olan sadakatleri. Angut kuşunun eşi öldüğü zaman yanına o anda başka bir yırtıcı hayvan gelse dahi gözlerini bir dakika bile eşinin ölüsünün üstünden ayırmadan o da ölene kadar onun başında bekliyor. Eşlerinin ardından ömür boyu yas tutan ve tekrar eş edinmedikleri için avlanmaları yasak olan angut kuşları, Tibet, Moğolistan ve Slav mitolojisinde kutsal kabul ediliyor.

Göksun ilçesindeki bir gölette görülen angut kuşu da bu efsanevi özelliğini bilen vatandaşların dikkatini çekti. Kısa bir süre gölet üzerinde yüzen angut kuşları, daha sonra uçarak gözden kayboldu.