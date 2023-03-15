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Sağanak yağış depremzedeleri olumsuz etkiledi

Kahramanmaraş’ta depremlerin ardından sağanak yağış etkili oldu, çadırlarda yaşayan depremzedeler zor anlar yaşadı.

Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından sağanak yağış etkili oldu, çadırlarda yaşayan depremzedeler zor anlar yaşadı.


Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası şehir genelinde bulunan birçok yapı zarar gördü. Depremden dolayı şehirde yaşayan vatandaşların bir kısmı şehri terk ederken bir kısmı da kentte kurulan çadırlarda yaşamaya başladı. Kent genelinde etkili olan sağanak yağış çadırda yaşayan depremzedeleri olumsuz etkiledi. Bazı çadırları su bastı.

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