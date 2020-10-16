"Sağdan git sağlam git" sloganını yanlış anlamış

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Kahramanmaraş’ta bir hafif ticari aracın, şeridin dışına çıkarak yolun en sağından giderek kazaya davetiye çıkarması görenleri şaşırttıAlınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolunda araç içi kamerası tarafından kaydedilen görüntüler bu kadarına da olmaz dedirtti.

Kahramanmaraş'ta bir hafif ticari aracın, şeridin dışına çıkarak yolun en sağından giderek kazaya davetiye çıkarması görenleri şaşırttı


Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolunda araç içi kamerası tarafından kaydedilen görüntüler bu kadarına da olmaz dedirtti. Trafikte seyir halindeki 46 plakalı hafif ticari araç, bir anda hızını artırarak seyretmeye devam etti. Yolun en sağ şeridinden seyreden araç, önünde giden otomobilleri sollamak yerine şeridin dışına çıktı. Yolun en sağından önündeki otomobilleri geçen araç, görenleri şaşırttı.


Kazaya davetiye çıkaran sürücü ilerledikten sonra gözden kayboldu.

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