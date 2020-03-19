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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kahramanmaraş’ta vatandaşlar sağlık çalışanlarına evlerinin balkonlarından alkışla destek oldu.

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar sağlık çalışanlarına evlerinin balkonlarından alkışla destek oldu.



Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etmesinin ardından saat 21.00'da Kahramanmaraşlılar balkonlarına çıkarak destek verdi. Bakan Koca'nın, “Şimdi tam 21.00'da milletimizi bu alkış sesini Türkiye çapında balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum” paylaşımı sonrası ülke genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'tan da destek geldi. Vatandaşlar, evlerinin balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışlayarak destek verdi.

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