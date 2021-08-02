Şahinkayası'na ulaşım yeni köprüyle kolaylaşacak

Kahramanmaraş'ta Şahinkayası Mahallesi'nin ekonomik ömrünü doldurmuş köprüsü yenileniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Onikişubat ilçesi Şahinkayası Mahallesi'nde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Tarım üretiminin yoğunlaştığı mahalledeki ekonomik ömrünü doldurmuş köprü yıkılıyor. Araç geçişlerinde darlığı sebebiyle aksaklıkların meydana geldiği köprü, 10 metre uzunluğa ve 12 metre genişliğe sahip olacak şekilde yenilenecek. Çift şerit olarak inşa edilecek köprü, iki kat genişletilecek. Yıkım işlemlerinin sürdüğü bölgede, hafriyat ve altyapı çalışmalarının ardından yeni köprü inşası başlayacak.

Şahinkayası Mahallesi Muhtarı Hasan Şişman,“Bu köprümüz mahalleye giriş için kullanılıyor. Özellikle vatandaşlarımız meyve sebze üretimiyle geçim sağlıyor. Yurtdışıyla dahi ticaret yapıyoruz. Araç geçişleri bizim için son derece önemli. Daha önce bir araç bile köprüden geçemiyordu. Güçlendirme yoktu, kazalar meydana geliyordu. Şimdi çift şeritli bir köprü inşa ediliyor. Daha önce Başkanımız Hayrettin Güngör mahallemizle yakından ilgilenmiş, buraya 31 kilometre sathi asfalt, 21 kilometre içme suyu hattı gerçekleştirmişti. Büyükşehir Belediyemizin yaptığı hizmetlerin canlı şahidiyim. Gece gündüz ekiplerimiz burada. Allah razı olsun” diye konuştu.