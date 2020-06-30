Sahte altın şebekesine darbe

Kahramanmaraş'ta sahte altın üretip satan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından sahte altın üretip piyasaya süren kişilere karşı operasyon düzenlendi. Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde bir binanın zemin katına operasyon yapan polis ekipleri, sahte altın imal edilen yeri tespit etti.

İmalathanede bakır ve sarı diye tabir edilen maddelere, az miktarda altın tozu karıştırarak sahte altın takı üretildiği, üretilen altın takıların da elemanlar vasıtası ile komisyon karşılığı il merkezi ve diğer illere satıldığı tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan Zeliha G.'nin (26) kapalı çarşıda sahte altın takı sattığı, bunun karşılığında komisyon aldığı tespit edildi. Adli mercilere sevk edilen Zeliha G. tutuklandı.

Sahte altın satan kadınla ve imalathane ile bağlantılı Ahmet E. (23) ve Cuma K. (21) isimli şahıslar da tutuklandı. İl merkezinde gizli atölye olarak kullanılan bir adres mühürlendi.

Yapılan aramada çok sayıda döküm mühür kalıbı, zincir kolye, ağırlık olarak kullanılan madeni paralar, büyüteç, altın parçaları, altın görünümlü tanecikler, numaratör, metal çubuklar, yassı plaklar ele geçirildi.

Soruşturmanın devam ettiği, imalathane ile irtibatlı şahıslara gözaltı işlemlerinin devam edeceği öğrenildi.