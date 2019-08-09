Sahte para uyarısı

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri kurban pazarlarında dolaşarak satıcılara, sahte paraya karşı uyarılarda bulundu.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kurban pazarlarında satıcıların sahte paralarla dolandırılmaması için bilgilendirme yaptı.

Emniyetten yapılan açıklamada, kurban satıcılarının ve vatandaşların kurban alışverişlerinde "sahte para” olaylarına maruz kalmamaları ve mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmaları istenerek, "Bayramlarını ikametleri dışında geçirecek vatandaşlarımızın ise hırsızlık olaylarına karşı kapı ve pencerelerini iyice kilitlemeleri, seyahate çıkacak vatandaşlarımızın hız limitlerine uyarak trafik kurallarına riayet etmeleri gerekmektedir. Her türlü şikayet ve şüpheli durumlarda 155 Polis İmdat Hattını arayınız" denildi.