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Şair-Yazar Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında şair-yazar Hayati İnanç, sevenleriyle buluştu.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında şair-yazar Hayati İnanç, sevenleriyle buluştu.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen program Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlendi.


‘Milli Mücadelenin 100'üncü Yılında Kahramanmaraş Tasavvuf Sohbetleri' adı altında düzenlenen programda, İnanç'ın konuşmasını dinlemek isteyenler salonu tıklım tıklım doldurdu. İnanç, ‘Can veren pervaneler' başlıklı konuşmasında tarih, din, edebiyat ve şiirlerle katılımcılara bilgi ve birikimlerini aktardı.


Hayati İnanç'a anlatım ve sunumundan dolayı teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, oyma sandık ve çiçek hediye etti.

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