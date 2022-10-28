Sanatçılar Türkoğlu'nun güzelliklerini resmetti

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde "5. Ulusal Sanat Çalıştayı" çerçevesinde, ressamlar tarafından tuvallere yansıyan resimler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Türkoğlu Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 5'incisi düzenlenen "Ulusal Sanat Çalıştayı" çerçevesinde ilçeye Türkiye'nin farklı bölgelerinden önemli ressamlar geldi. Sanatçılar, Türkoğlu ilçesinde gördükleri önemli anları tuvale resmetti. Hazırlanan onlarca resim Türkoğlu meydanında vatandaşların beğenisine sunuldu. Farklı yaş grupları ve öğrencilerin de ilgi gösterdiği sergide ressamlara katılım belgeleri ve plaket takdim edildi.

Hedeflerinin Türkoğlu'nda uluslararası anlamda yeni ressamları yetiştirmek olduğunu belirten Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, “Şehirleri belediye başkanlarının ufkunun yansıtması lazım ve benim 4'üncü dönem belediye başkanlığımda Türkoğlu ilçesini geldiğimde Türkoğlu'ndaki yaşayan insanların buraya aidat duygusunun olduğu, küçücük kız çocuklarımızın doğduğu yerde yaşamasını sağlamak ve hangi imkanlar varsa o imkanları ilçemize getirmekti. Bunların tamamını başardık. Pazartesi günü başladığımız ve bugün sona eren 5'incisi düzenlenen Ulusal Sanat Çalıştayı düzenledik. Büyürken terazinin bir gözünde bilimin, bir gözünde ise sanatın olması gerekiyor. Şehirlerde ve ilçelerde de bu olması gerekiyor. Sanatın değer görmediği belediye düşünemeyiz. Sanatın 9 dalından en önemlisinden bir tanesinin resim sanatı olduğu ve ressamların iki gün Türkoğlu ve Kahramanmaraş'ı gezdirip yöre ile ilgili görselleri tuvallere taşıdılar. Sloganımız, ‘Ressamlar hayallerini tuvallere, belediye başkanları da hayallerini şehirlere taşır' amacımız burada sadece fen bilimlerinde çocuklarımızı belirli yerlere getirmek değil, görsel sanatlar alanında da yetenekleri olan çocuklarımızı ressamlarla tanıştıran ve yeni yeni Leonardo Da Vinci gibi ressamlar çıkartmak Türkoğlu'nda” dedi.

Resimler, Türkoğlu Belediyesinin hizmet binasında 1 yıl sergilenecek.